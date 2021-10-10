"Офіс президента роздає накази про купівлю тітушок і посилає їх сюди", - Порошенко про бійки під його будинком у Козині. ВIДЕО
14 954232
П'ятий президент і лідер "ЄС" Петро Порошенко вважає, що Офіс президента роздає накази про купівлю тітушок, посилає їх до його дому в Козині.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав на сторінці у фейсбуці.
"Ми сьогодні побачили, що російськомовні тітушки за гроші готові продати Україну. Цим брудним сценарієм, зробленим за гроші, вкрадені у платників податків, вони намагаються відвернути увагу, щоб уникнути відповідальності. Спасибі ветеранам та активістам, які не дали цьому статися. Ви всі великі молодці!
Офісу президента я хочу сказати: ви за це нестимете відповідальність. Будете відповідати за бездіяльність правоохоронних органів, за те, що Офіс президента роздає накази про купівлю тітушок, посилає їх сюди, паплюжачи Україну.
Володимире Олександровичу, ми вас точно не боїмося, а от ви – боїтеся нас!" - написав він.