"Перевірено ДБР-БЕБ -"Укрексімбанком", - Железняк опублікував "інструкцію", як зірвати конкурс на главу САП
Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.
"Ну, ви як діти малі. Так щиро здивувалися зірваному конкурсу на очільника САП. Зараз дам керівництво, щоб ви надалі не дивувалися", - зазначив Железняк.
Далі нардеп запропонував свій варіант інструкції "щодо усіх важливих конкурсів сучасності":
"Кілька простих запитань-відповідей допоможуть вам передбачити закінчення будь-якого конкурсу зараз на будь-яку посаду.
Частина перша. Обрання людини:
1) Це 100% наша людина?
2) Їй у разі чого можна буде зателефонувати та дати вказівку, кого не чіпати?
3) Вона буде щонайменше тричі на день згадувати про великі здобутки президента?
4) Вона не буде лайкати у фейсбуці пости від Богдана, Авакова, Рябошапки та Разумкова?
Якщо всі ці критерії отримують позитивні відповіді, то далі треба хакнути черговий типу прозорий конкурс.
Частина друга. Конкурс:
1) Американці уважно слідкують?
2) Ну типу сильно-сильно, чи просто стурбованість напишуть?
3) Нам МВФ гроші однаково дасть?
4) А якщо не дадуть грошей, пропетляємо, як минулого року?
5) Якщо що, то через ОАСК скасуємо?
6) Там скандал, як завжди, щось у фейсбуці напишуть?
7) Соціологія показує, що людям важливіші дороги та пенсія?
8 ) У разі чого гарну фотку для заяв від Офісу про "Не почули адекватних пояснень щодо зриву" підготували?
Якщо і на ці питання є відповідь, то тоді залишилось вирішити дуже простий алгоритм, як призначити.
Частина третя. Призначення:
1) Можемо просто через РНБО призначити туди людину?
2) А можемо просто, як у конкурсі з БЕБ Мельника, спочатку призначити, а потім конкурс?
3) А просто поставити виконувачем обов’язків?
Частина четверта. Робота з ризиками.
1) А ми всі пальці хрестиком тримали, коли давали обіцянку міжнародним парнерам нормальний і чесний конкурс провести, чи тільки я?
Всі. Інструкція для виконання. Перевірено ДБР-БЕБ -"Укрексімбанком"... А ви тут щодо САП "зраду розвели", - резюмував Железняк.
Як повідомлялося раніше, засідання комісії, яка мала обрати керівника САП, не відбулося через відсутність членів комісії: Олени Бусол, Андрія Гуджала і Євгена Соболя.
У посольстві США в Україні заявили, що Європейський Союз і Сполучені Штати Америки розчаровані затримкою обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) і закликали відновити роботу відбіркової комісії.