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Реакції після вакцинації проти COVID-19 є нормальними для організму, - МОЗ

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Реакції після вакцинації проти COVID-19 є нормальними для організму, - МОЗ
Після вакцинації імунна система вибудовує захист. Тому реакції після щеплення проти коронавірусу є нормальними для організму.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров'я, інформує Цензор.НЕТ.

У МОЗ закликали не хвилюватися, якщо після вакцинації проти COVID-19 у вас з'явилися такі симптоми:

▪ почервоніння, біль, набряк у місці ін'єкції;
▪ підвищення температури тіла;
▪ втома;
▪ головний біль;
▪ озноб або лихоманка;
▪ біль у м'язах або суглобах;
▪ біль у животі, нудота;
▪ сонливість або безсоння;
▪ запаморочення.

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"Такі реакції минають через кілька днів. Якщо такі симптоми не минули або ви відчуваєте погіршення самопочуття, зверніться до сімейного лікаря", - зазначили в МОЗ.


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Топ коментарі

  • belge
    Та сказали ж - это нормально. Это как после мышьяка кони двинуть, тоже нормальная реакция организма.
  • Ksenia VB
    Більшість навіть не відчуває жодних побічок.
    Що ви всі такі перелякані.
    Рак від курева вас не лякає. Ожиріння від булок теж. Цукровий діабет. Цироз від алкоголю.
    А вакцина - який жах !!! Баюсь баюсь... і маску на ротяку не напхає, ходить корону губами хапає..
    Що за народ..
  • Sophia-Maria Duglass
    Можете умереть хоть сейчас и освободить Цензор от кацапскрй дурни😀😀😀
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