Реакції після вакцинації проти COVID-19 є нормальними для організму, - МОЗ
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Після вакцинації імунна система вибудовує захист. Тому реакції після щеплення проти коронавірусу є нормальними для організму.
Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров'я, інформує Цензор.НЕТ.
У МОЗ закликали не хвилюватися, якщо після вакцинації проти COVID-19 у вас з'явилися такі симптоми:
▪ почервоніння, біль, набряк у місці ін'єкції;
▪ підвищення температури тіла;
▪ втома;
▪ головний біль;
▪ озноб або лихоманка;
▪ біль у м'язах або суглобах;
▪ біль у животі, нудота;
▪ сонливість або безсоння;
▪ запаморочення.
"Такі реакції минають через кілька днів. Якщо такі симптоми не минули або ви відчуваєте погіршення самопочуття, зверніться до сімейного лікаря", - зазначили в МОЗ.