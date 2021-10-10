Окупанти посилили заходи на КПВВ біля Станиці Луганської: пенсіонерів перестануть випускати за українськими пенсіями
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на сепаратистські ЗМІ.
Повідомляється, що з 9 жовтня так звана "ЛНР" посилила пропуск. Тепер скасовано норму про те, що жителі окупованих районів можуть раз на місяць виїжджати на підконтрольну Україні територію, а виїзд прив'язано до правил, як в окремих районах Донецької області.
Тож окупанти дозволили виїзд тільки за списками на наступних підставах:
лікування (реабілітація);
навчання;
необхідність догляду за близьким родичем;
похорон родича.
Крім того, в'їзд людей без прописки в окупованих районах дозволяється теж тільки з вище зазначених причин, а також у разі участі в "гуманітарних програмах". Списки на в'їзд і виїзд формуються "робочою групою".
Як уточнила так звана "міністерка охорони здоров'я "ЛНР" Наталія Пащенко, ці заходи діятимуть як мінімум до 10 листопада 2021 року. За її словами, посилення пропуску стосується й пенсіонерів, які регулярно перетинають КПВВ для отримання українських виплат.
У такий спосіб громадян України змушують виїжджати на підконтрольну територію через Росію.