Україна має достатні запаси газу у сховищах, щоб нормально пройти осінньо-зимовий період, - Стефанішина
Про це в інтерв'ю Радіо Свобода повідомила віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми нормально пройдемо осінньо-зимовий період. Ми як європейська країна, яка працює за європейськими нормами, маємо достатні запаси газу в наших сховищах", - зазначила Стефанішина.
Щодо потреби проведення переговорів із Росією стосовно газу Стефанішина зазначила, що нинішні домовленості базуються на європейських нормах і таким же має бути новий контракт.
"Навіть чинна угода з Російською Федерацією базується на європейських нормах. Тому домовлятися нам обов'язково доведеться, бо нам потрібно говорити про наступний контракт, збереження транзиту газу, але виключно на основі європейських правил", - зазначила віцепрем'єрка.