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У першому півріччі Україна отримала рекордну суму прямих іноземних інвестицій - $2,8 млрд, - Шмигаль

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У першому півріччі Україна отримала рекордну суму прямих іноземних інвестицій - $2,8 млрд, - Шмигаль
У першому півріччі 2021 року Україна отримала рекордну за останні чотири роки суму прямих іноземних інвестицій.

Як передає Цензор.НЕТ, про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль написав на своїй сторінці у фейсбуці 9 жовтня.

"Зростання інвестицій. У першому півріччі прямі іноземні інвестиції становлять $2,8 млрд. Це рекордна сума за останні чотири роки. Завдяки новим стимулам, які були запроваджені цього року, ми очікуємо прискорення інвестиційної активності в наступні періоди", - заявив прем'єр.

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Топ коментарі

  • Pawlo Kit
  • Привет
    Брешет шмыгло как дышит...а дышит оно часто...
  • Николай Влад
    Маленький Кипр на первом месте, среди всех стран, по инвестициям в Украину.
    Потому, что Кипр это классический офшор.
    Большинство инвестиций из офшоров в Украину - это украинский капитал, владельцы которого используют компании на Кипре и в других офшорах ради оптимизации налогообложения и получения специфического правового статуса.
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