Держбюджет за січень-вересень виконано на 104%. Майже 40 млрд грн направили на важливі для країни проєкти, - Шмигаль
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Державний бюджет за січень-вересень виконано майже на 104%, заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
Про це він повідомив на своїй сторінці у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
За словами Шмигаля, "ефективна робота митниці та податкової" дозволила істотно збільшити надходження.
"Цього тижня народні депутати направили ці майже 40 млрд на субсидії, кошти військовим, розвиток інфраструктури, підтримку лікарів і багато інших важливих для країни проєктів", - зазначив глава уряду.