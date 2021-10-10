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Держбюджет за січень-вересень виконано на 104%. Майже 40 млрд грн направили на важливі для країни проєкти, - Шмигаль

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Держбюджет за січень-вересень виконано на 104%. Майже 40 млрд грн направили на важливі для країни проєкти, - Шмигаль
Державний бюджет за січень-вересень виконано майже на 104%, заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Про це він повідомив на своїй сторінці у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Шмигаля, "ефективна робота митниці та податкової" дозволила істотно збільшити надходження.

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"Цього тижня народні депутати направили ці майже 40 млрд на субсидії, кошти військовим, розвиток інфраструктури, підтримку лікарів і багато інших важливих для країни проєктів", - зазначив глава уряду.

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Топ коментарі

  • Kozak_Vasil
    Добре. Бюджет виконано а перед армією борг по зарплаті 2 млрд. То це так закладено в бюджет? Сплановано?
  • 18c49ed2
    Он просто тупо врет. Долг перед армией суммарно около 7,1 млрд. Долг по пособиям по безработице около 3 млрд. Долг по больничным тоже около 3 млрд. Долг по зарплатам врачей чуть более 0,5 млрд. Учителям у нас уже задерживают зарплату на месяц. И так далее по списку.
  • 18c49ed2
    Дебилизация люмпена. Тут у нас полное перевыполнение любых планов.

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