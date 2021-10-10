Малайзія скасовує заборону на міжнародні поїздки для вакцинованих проти коронавірусу громадян з 11 жовтня

Влада Малайзії, де повністю вакциновано 90% дорослого населення, скасовує заборону на міжнародні поїздки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Як пише Bloomberg, повністю щепленим особам буде дозволено перетинати державний кордон Малайзії з 11 жовтня, заявив у неділю прем'єр-міністр Ісмаїл Сабрі Яакоб.

Раніше досягти показника в 90% щеплених планувалося до грудня. Метою швидкої кампанії з вакцинації в Малайзії було відновлення всіх секторів економіки до завершення четвертого кварталу року.

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У світі станом на ранок 10 жовтня зафіксували 238 369 454 випадки зараження коронавірусом, зокрема 4 863 098 летальних, одужали 215 503 341 особа.