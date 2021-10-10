"Продай квартиру - поверни гроші": українські активісти в Лондоні пікетували квартиру Зеленського. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Українська громада в Лондоні на Бейкер-стріт (Baker Street) провела акцію протесту біля будівлі, де, згідно з матеріалами розслідування Pandora Parers, розташована одна з квартир, яку придбав президент України Володимир Зеленський і оформив на осіб із найближчого оточення.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють #Букви.

Представник організації "Євромайдан" (London Euromaidan) Андрій Бубернак розповів, що в акції беруть участь українці, також їхні партнери та однодумці, які сьогодні прийшли підтримати протест проти корупції та відмивання грошей.

"Нещодавно було опубліковано розслідування Pandora Papers про те, як Зеленський відмив гроші Коломойського з "Приватбанку" через офшори та купив собі в Лондоні квартиру, а може, й не одну, яка не була задекларована… Ми прийшли сюди показати своє розуміння ситуації, яка в принципі не змінилася за період його президентства. Тобто корупція в Україні залишилася на тому самому рівні, а може, й вийшла на новий. І Зеленський своїм прикладом показав, що він не те що бореться з нею, а бере участь у корупційних схемах", - пояснив Бубернак.

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Він додав, що учасникам не потрібні пояснення:

"Кожен має відповідати за свої вчинки. Нехай Зеленський відповідає за свої вчинки перед громадянами України. Нехай поверне гроші в Україну. Продасть квартиру чи продасть пару квартир… Нехай їх задекларує. Кожен має право мати житло – ніхто не заперечує. Але нехай воно буде зароблене чесним способом і важкою працею".

Учасники акції тримали плакати з написами: "Зеленський - корупціонер!", "Продай квартиру - поверни гроші".

Як відомо, факти, наведені в розслідуванні Pandora Papers і в новому фільмі-розслідуванні "Слідства.Інфо" "Офшор-95", свідчать про те, що бізнес-структури Зеленського могли не платити податків в Україні в період з 2012 до 2019 рік. З цією метою було відкрито низку офшорних компаній, якими, крім Зеленського, володіли його партнери по "Кварталу 95". Один із них - Сергій Шефір, який зараз працює першим помічником президента. Інший - Іван Баканов, нинішній глава СБУ.

Починаючи з 2012 року, офшори власників і засновників "Кварталу 95" отримали понад 40 мільйонів доларів від компаній, пов‘язаних з олігархом Ігорем Коломойським.

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Ці ж офшорні компанії володіють квартирами у Лондоні загальною вартістю близько 7,5 млн доларів. Дві квартири належать фірмі Сергія Шефіра. Одна з них розташована в будинку під назвою Chalfont Court. Вхід до нього міститься навпроти будинку 221В на Baker Street. Ціна цієї квартири на момент купівлі у 2018 році становила близько 3 мільйонів доларів.

Інша лондонська квартира, якою володіє фірма Шефіра, розташована в будівлі Clarence Gate Gardens, що за декілька кроків від першого місця. У 2016 році вона коштувала 2,1 млн доларів.

Третя квартира через офшорні фірми належить "кварталівцю" Андрію Яковлєву і розташована у будівлі Westminster Palace Gardens. Її ціна на момент купівлі - понад 2,3 млн доларів. Від цього будинку до Вестмінстерського палацу, де збираються британські парламентарі, пішки можна дійти за 5 хвилин.

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Також акцію підтримала організація European Democrat Students. Це студентська організація Європейської народної партії. Мета організації – сприяти створенню вільної, демократичної та об’єднаної Європи. Вони підтримали активістів, які вимагають відповідей від українського лідера Володимира Зеленського.

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