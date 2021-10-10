Головам правоохоронних органів направлено депутатський запит із вимогою відреагувати на інформаційні маніпуляції та провести неупереджене розслідування смерті Полякова, - "За майбутнє"

Співголова депутатської групи у ВР "За майбутнє", народний депутат Тарас Батенко закликає правоохоронні органи провести незалежне, чесне, професійне розслідування смерті народного депутата України Антона Полякова і відреагувати на маніпуляції навколо цієї трагічної події.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії "За майбутнє", такий заклик міститься в депутатському запиті Тараса Батенка до міністра внутрішніх справ, генерального прокурора та голови Служби безпеки України.

В офіційному запиті співголова групи зазначає, що кілька днів після смерті народного депутата Антона Полякова чути безліч коментарів, теорій, думок "експертів", які відверто "хайпують" на темі загибелі політика. З огляду на це Батенко вважає за необхідне допитати парламентаріїв, які дозволяють собі гучні, компрометуючі заяви у ЗМІ, посилаючись на анонімні джерела інформації в правоохоронних органах.

"Виникає запитання, яким чином такі особи оперують інформацією, про яку не повідомлено родичам, яка не підтверджена жодним правоохоронним органом? Це банальне бажання пропіаритися або у правоохоронців є проблеми з внутрішньою безпекою?" - йдеться в запиті.

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У своєму запиті нардеп наголошує: близькі люди, які дружили, працювали, спілкувалися з Антоном Поляковим, шоковані, адже політик не був помічений у вживанні наркотичних засобів, а обставини його смерті дуже неоднозначні.

"Ми закликаємо проявити максимальну неупередженість та прозорість у розслідуванні справи загибелі народного депутата України Антона Полякова. В іншому разі будемо вважати заяви людей, які не уповноважені правоохоронними органами, пробою пера для нав'язування суспільству думки, що політик сам винен у своїй смерті, спробою "зам'яти" реальну причину його загибелі", - йдеться в запиті Батенка в поліцію.

З огляду на вищезазначене, нардеп просить правоохоронні органи провести незалежне, чесне, професійне розслідування загибелі народного депутата України Антона Полякова та повідомити про його результати, повідомляє "За майбутнє".

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Нагадаємо, вранці 8 жовтня 2021 року стало відомо, що нардепа Антона Полякова знайдено мертвим. Нардепа Полякова знайшли непритомним у таксі патрульні поліцейські, які зупинили машину за порушення ПДР. Поліція повідомила, що встановлює обставини смерті нардепа - розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України з позначкою "природна смерть". Водночас у Раді заявили, що надходить дедалі більше інформації про дивні обставини смерті Полякова: "Це не схоже на попередні висновки про зупинку серця".

За даними розтину, які оприлюднила прокуратура, смерть Полякова настала внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця.