Новини

Головний юрист "Нафтогазу" Теклюк повідомив, що йде з компанії

13 35833
Головний юрист "Нафтогазу" Теклюк повідомив, що йде з компанії
Директор із юридичних питань НАК "Нафтогаз" Ярослав Теклюк заявив про завершення роботи в компанії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

"Це були неймовірні сім із половиною років. Сім із половиною років неймовірних зусиль і неймовірних результатів, драйву, складних і сміливих рішень і перемог", - написав він. І подякував "Нафтогазу" за досвід.

Однак невідомо, чому він покидає компанію і чи залишає він її за власним бажанням чи через звільнення.

Головний юрист Нафтогазу Теклюк повідомив, що йде з компанії 01

Читайте також: "Нафтогаз" розмитнив 2,4 млрд куб. м. газу, поставлені "Газпромом" ще в 2015 році: це призвело до недоотримання бюджетом 2,25 млрд грн ренти, - журналіст Винничук

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Super Gut
    Зато офшорный клоун за два года повысил цену на газ и комуналку больше чем на 90%
  • Super Gut
    После реформы нафтогаза, с 2016-го - эта компания была самой прибыльной в стране, но пришел офшорный клоун во власть и сверхприбыльная компания резко стала убыточной. Может дело не в коболеве и теклюке, а в ********, который сейчас числится президентом страны?!
  • Привет
    Значит зеленое стадо начало требовать от нафтогаза чего то противозаконного..
    А чувак судя по всему не дурак...все просчитал...
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини