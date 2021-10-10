Головний юрист "Нафтогазу" Теклюк повідомив, що йде з компанії

Директор із юридичних питань НАК "Нафтогаз" Ярослав Теклюк заявив про завершення роботи в компанії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

"Це були неймовірні сім із половиною років. Сім із половиною років неймовірних зусиль і неймовірних результатів, драйву, складних і сміливих рішень і перемог", - написав він. І подякував "Нафтогазу" за досвід.

Однак невідомо, чому він покидає компанію і чи залишає він її за власним бажанням чи через звільнення.

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