Головний юрист "Нафтогазу" Теклюк повідомив, що йде з компанії
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Директор із юридичних питань НАК "Нафтогаз" Ярослав Теклюк заявив про завершення роботи в компанії.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.
"Це були неймовірні сім із половиною років. Сім із половиною років неймовірних зусиль і неймовірних результатів, драйву, складних і сміливих рішень і перемог", - написав він. І подякував "Нафтогазу" за досвід.
Однак невідомо, чому він покидає компанію і чи залишає він її за власним бажанням чи через звільнення.