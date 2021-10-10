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30 осіб померли від отруєння сурогатним алкоголем в Оренбурзькій області Росії

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30 осіб померли від отруєння сурогатним алкоголем в Оренбурзькій області Росії
В Оренбурзькій області Російської Федерації 30 осіб померли від отруєння сурогатним алкоголем.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Медузу", про це повідомило Слідче управління СК РФ по регіону увечері 9 жовтня.

У межах розслідування кримінальної справи, порушеної у зв'язку з масовим отруєнням, затримано дев'ятьох осіб.

Про масове отруєння сурогатним алкоголем жителів кількох населених пунктів Оренбурзької області стало відомо 7 жовтня.

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Топ коментарі

  • Andy Jumeirach
    если б не умерли от отравления суррогатным алкоголем-
    их бы споили ирландским виски -
    солдаты NATO
  • Елена Саховская 1bab7fcd
    Слезы мешают говорить..
  • Олег Петрович ed2c8e0a
    Для расии это обычные новости
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