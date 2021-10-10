Каральна практика в "найкращих" радянських традиціях ", - МЗС про примусову доставку Джеляла в психіатричну лікарню

Рішення направити заарештованого в окупованому Криму першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла в психіатричну лікарню для проведення експертизи є каральною практикою.

Як передає Цензор.НЕТ, про це перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова написала у твітері.

"У тимчасово окупованому Криму Нарімана Джеляла безпідставно і примусово направили в стаціонар психіатричної клініки для проходження так званої "психолого-психіатричної експертизи". Вона триватиме понад 20 днів. Каральна практика в "найкращих" радянських традиціях", - заявила вона.

Читайте також: Окупанти помістили заступника голови Меджлісу Джеляла в психлікарню, - Полозов

Нагадаємо, російські силовики в окупованому Криму 3-4 вересня затримали п'ятьох кримських татар: Азіза Ахтемова, Асана Ахтема, Нарімана Джеляла, Ельдара Одаманова і Шевкета Усеїнова.

Понад добу про них нічого не було відомо. Десятки людей, серед яких родичі, журналісти і адвокати, прийшли до будівлі ФСБ з вимогою надати інформацію про затриманих. Понад 50 із них були заарештовані бійцями ОМОНу, зокрема журналісти "Кримської солідарності" і "Граней.ру" Айдер Кадиров і Нурі Абдурешитов, на яких чітко було видно посвідчення ЗМІ, що висіли на шиї.

Окупанти звинувачують заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла і братів Азіза й Асана Ахтемових у пошкодженні газопроводу в районі Перевального. Пізніше звинувачення перекваліфікували з пособництва в диверсії на вчинення диверсії (частина 1 статті 281 КК РФ).