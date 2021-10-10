Зеленського просять розібратися з корупцією в Держрибагентстві. ДОКУМЕНТ

Багаторічний корупційний тиск на рибогосподарські підприємства з боку Держрибагентства створив умови для стійкого зниження виробництва рибопродукції, оподаткування рибогосподарської діяльності, критичного погіршення стану запасів біоресурсів і якості води.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у зверненні Громадської ради при Держрибагентстві до президента Володимира Зеленського.

Підкреслюється, що такий багаторічний корупційний тиск уже призвів до падіння виробництва рибної продукції на 30% за результатами лише 2020 року, а також до зниження рівня зарплати у галузі до найнижчих у країні.

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Автори звернення просять Зеленського в межах його повноважень вжити заходів щодо:

- руйнування корупційних схем Держрибагентства, які роками унеможливлюють розвиток рибного господарства України, а також знищують водні біоресурси;

- перевірки Держрибагентства щодо недбалості та порушення законодавства;

- призначення на керівні посади в Рибагентстві виключно професіоналів із багаторічним стажем, які знають, як зруйнувати багаторічні корупційні схеми.

У зверненні наголошується, що з приходом нового міністра аграрної політики Романа Лещенка з'явилася надія на реальні реформи в галузі. Однак його пропозиції щодо призначення професіоналів на керівні посади блокують в Кабінеті Міністрів.



