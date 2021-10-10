Списання вагонів за віком створить штучний дефіцит і кризу в галузі перевезень, - експерт
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив президент ОП "Укрметалургпром" Олександр Каленков.
"Те, що знову винесли на розгляд цей незрозумілий проєкт, яким збираються урізати термін експлуатації вагонів - і якісних, і неякісних, усіх, - це призведе фактично до катастрофічних наслідків для Укрзалізниці. Це створить штучний дефіцит. Це призведе до зростання ставок за користування вагонами. Це ляже тягарем на всіх вантажовідправників. І далі по всьому ланцюжку створення вартості", - пояснив Каленков.
Він також підкреслив: списання вагонів призведе до необхідності для УЗ купувати нові, водночас у компанії є більш пріоритетні напрямки для інвестування - в оновлення локомотивів і залізничної інфраструктури, яка нині в критичному стані.
"Саме це збільшить оборотність вагонів, правильніше, поліпшить оборотність вагонів. Саме це дозволить уникнути аварій на лінії і т.і., підвищить ефективність роботи Укрзалізниці", - пояснив Каленков.
За його словами, немає необхідності списувати вагони, які ще можна експлуатувати, і саме так створювати кризову ситуацію в залізничній галузі.
"Вантажні вагони їздять і ще можуть їздити. Не потрібно створювати штучний дефіцит і штучну кризу на ринку", - резюмує Каленков.
Як відомо, Міністерство інфраструктури опублікувало новий наказ про обмеження термінів експлуатації вантажних вагонів в залежності від віку. Це вже не перша спроба відомства втрутитися у вагонний ринок: попередні спроби не стали успішними, а накази відхилила регуляторна служба.
Раніше гендиректор Федерації роботодавців і транспорту України Володимир Гусак заявив, що керівництву Укрзалізниці слід думати про закупівлю локомотивів, яких катастрофічно не вистачає, а не про покупку нових вагонів.
У свою чергу ексміністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що оновлювати рухомий склад Укрзалізниці потрібно, але передусім необхідно модернізувати залізничну інфраструктуру і підвищити якість перевезень.