Списання вагонів за віком створить штучний дефіцит і кризу в галузі перевезень, - експерт

Намір Укрзалізниці списувати вагони за терміном експлуатації спровокує дефіцит вагонів на ринку перевезень і значно підвищить ціни на продукцію для кінцевого споживача.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив президент ОП "Укрметалургпром" Олександр Каленков.





"Те, що знову винесли на розгляд цей незрозумілий проєкт, яким збираються урізати термін експлуатації вагонів - і якісних, і неякісних, усіх, - це призведе фактично до катастрофічних наслідків для Укрзалізниці. Це створить штучний дефіцит. Це призведе до зростання ставок за користування вагонами. Це ляже тягарем на всіх вантажовідправників. І далі по всьому ланцюжку створення вартості", - пояснив Каленков.

Він також підкреслив: списання вагонів призведе до необхідності для УЗ купувати нові, водночас у компанії є більш пріоритетні напрямки для інвестування - в оновлення локомотивів і залізничної інфраструктури, яка нині в критичному стані.

"Саме це збільшить оборотність вагонів, правильніше, поліпшить оборотність вагонів. Саме це дозволить уникнути аварій на лінії і т.і., підвищить ефективність роботи Укрзалізниці", - пояснив Каленков.

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За його словами, немає необхідності списувати вагони, які ще можна експлуатувати, і саме так створювати кризову ситуацію в залізничній галузі.

"Вантажні вагони їздять і ще можуть їздити. Не потрібно створювати штучний дефіцит і штучну кризу на ринку", - резюмує Каленков.

Як відомо, Міністерство інфраструктури опублікувало новий наказ про обмеження термінів експлуатації вантажних вагонів в залежності від віку. Це вже не перша спроба відомства втрутитися у вагонний ринок: попередні спроби не стали успішними, а накази відхилила регуляторна служба.

Раніше гендиректор Федерації роботодавців і транспорту України Володимир Гусак заявив, що керівництву Укрзалізниці слід думати про закупівлю локомотивів, яких катастрофічно не вистачає, а не про покупку нових вагонів.

У свою чергу ексміністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що оновлювати рухомий склад Укрзалізниці потрібно, але передусім необхідно модернізувати залізничну інфраструктуру і підвищити якість перевезень.

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