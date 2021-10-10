3-й полк спецпризначенців ССО пройшов сертифікацію НАТО. Тепер його воїни можуть залучатися до сил швидкого реагування Альянсу

В Україні ще один спецпідрозділ Сил спеціальних операцій пройшов сертифікацію НАТО. Оцінювання успішно пройшов 3-й полк спеціального призначення імені князя Святослава Хороброго, і тепер військовослужбовці можуть залучатися до сил швидкого реагування НАТО (NATO Response Force, NRF).

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба полку.

В інформації наголошується: "Військовослужбовці 3-го окремого полку спеціального призначення імені князя Святослава Хороброго здолали важкий шлях для приєднання до міжнародної сім'ї НАТО і виконали всі вимоги стандартів Альянсу для можливості виконувати бойові завдання пліч-о-пліч з іноземними партнерами".

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"Вступ на бойове чергування NATO Response Force (NRF) - це великий крок для української армії та подолання старої системи для створення нових штатів, можливостей і стандартів. Командування частини вітає військовослужбовців із проходженням оцінки", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, першими в Україні таке оцінювання пройшли військовослужбовці 140-го центру ССО.

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