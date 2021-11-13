Київщина посилила карантин. Відсьогодні для користування громадським транспортом потрібен COVID-сертифікат
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Київська область з 13 листопада посилює карантин. Зокрема, вводяться нові правила для транспорту - пускатимуть лише COVID-безпечних пасажирів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Київської обласної державної адміністрації у Facebook.
Як зазначили у Київській ОДА, громадський транспорт в межах області та до Києва курсуватиме за звичайним графіком. Разом з тим, їздити в автобусах, маршрутках і електричках мають право тільки COVID-безпечні пасажири.
Так, пасажири повинні мати при собі один з цих документів:
- COVID-сертифікат, який підтверджує вакцинацію;
- негативний результат ПЛР- чи експрес-тесту, отриманий не пізніше як за 72 години до дня поїздки;
- довідку про одужання від коронавірусу.