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Київщина посилила карантин. Відсьогодні для користування громадським транспортом потрібен COVID-сертифікат

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Київщина посилила карантин. Відсьогодні для користування громадським транспортом потрібен COVID-сертифікат
Київська область з 13 листопада посилює карантин. Зокрема, вводяться нові правила для транспорту - пускатимуть лише COVID-безпечних пасажирів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Київської обласної державної адміністрації у Facebook.

Як зазначили у Київській ОДА, громадський транспорт в межах області та до Києва курсуватиме за звичайним графіком. Разом з тим, їздити в автобусах, маршрутках і електричках мають право тільки COVID-безпечні пасажири.

Так, пасажири повинні мати при собі один з цих документів:

  • COVID-сертифікат, який підтверджує вакцинацію;
  • негативний результат ПЛР- чи експрес-тесту, отриманий не пізніше як за 72 години до дня поїздки;
  • довідку про одужання від коронавірусу.

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Автор: Ірина Дашківська

Топ коментарі

  • Andriy Marchyk
    І що воно дасть? Заразу це все одно ніяк нн спинить, навпаки, щеплені безсимптомно будуть розносити між всіма, як це зараз вже відбувається в Німеччині, Британії, Австрії
  • Antton Pappayev #491292
    100%, теперь ваксеры обилеченные будут свысока смотреть на пеших антиваксеров, а мы проезжая на машинах, будем с улыбкой смотреть, как в переполненных маршрутках половина привитых с вирусом заражают вторую половину привитых, но..... не будет ни осложнений, ни госпитализаций, все пройдет легко и мирненько. Главное в это верить
  • Привет
    И что для тебя лично это изменит?
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