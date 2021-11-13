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Через застосування Bayraktar найманці російських окупаційних військ уникають "служби" на передовій, - Машовець

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Через застосування Bayraktar найманці російських окупаційних військ уникають "служби" на передовій, - Машовець
Безпілотники "Bayraktar TB2" показали свою ефективність не тільки для розвідки.

Проо це заступник глави Офісу Президента України з питань національної безпеки і оборони Роман Машовець заявив в інтерв’ю виданню "Military Times", коментуючи застосування Збройними Силами України проти окупаційних військ РФ ударного безпілотного авіаційного комплексу. Як інформує Цензор.НЕТ, фрагменти інтервью Машовця публікує Головне управління розвідки Міноборони України в соцмережі "Фейсбук".

За словами Романа Машовця, БпАК "Bayraktar TB2" показали свою ефективність не тільки для розвідки. 26 жовтня 2021 року один із комплексів був використаний проти російської батареї. Як і очікувалося, така операція отримала геополітичний резонанс. Крім того, українська розвідка повідомила, що серед російських окупантів, і в першу чергу серед тих, хто знаходиться на лінії зіткнення, зростає деморалізація через розуміння спроможностей українських БпЛА.

"Бійці окупаційних військ намагаються уникнути служби на передовій. Я вважаю, що це найкраще свідчить про нашу готовність захищати землі України, адже правда на нашому боці. Ми не прагнемо захопити чужі території, ми справедливо захищаємо свої кордони і готові це робити в майбутньому", – підсумував Машовець.

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"Я вважаю, що ця справа найкраще свідчить про нашу готовність захищати землі України, адже правда на нашому боці", – сказав він.

"Ми не прагнемо захопити чужі території, ми справедливо захищаємо свої кордони і готові це робити в майбутньому. Наші воїни постійно тренуються та покращують свої навички з кожним днем, що неодноразово підтверджували партнери НАТО під час спільних навчань", - резюмував він.

Автор: Ірина Дашківська

Топ коментарі

  • Aleksiey Ykropovich
    Треба валити окупантів щоб ср#ли у бліндажах - боялися вийти у туалет!
  • Andrey Shevchenko #387516
    заступник глави Офісу Президента
    Далі можна не читати
  • Alex Dev #442192
    Лапшу по ушам развешивает. Такому утверждению можно было ы верить, если бы байрактары утюжили сепаров вдоль и поперек 24/7. Насколько я знаю их применили только раз по боевому назначению и то вне ведома вечноотвтдящего.
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