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Росія не є стороною конфлікту на Донбасі. Ми ніколи не погодимось з протилежним, - Путін

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Росія не є стороною конфлікту на Донбасі. Ми ніколи не погодимось з протилежним, - Путін
Президент Росії Володимир Путін стверджує, що Москва ніколи не погодиться з тим, що є однією зі сторін збройного конфлікту на Донбасі.

 За його словами, це не закріплено в мінських угодах. Про це Путін заявив в ефірі телеканалу "Россия 24", інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "РИА Новости".

"У мінських угодах ніде не сказано, що Росія є стороною конфлікту. Ми ніколи з цим не погоджувалися і не погодимося. Ми такими не є", - заявив Путін.

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Автор: Ірина Дашківська

Топ коментарі

  • Vika Lysenko
    Причём здесь ******* , он Террорист- УБИЙЦА №1 , которого необходимо УТИЛИЗИРОВАТЬ,как бен Ладена!!!
  • Iiro Kalastaja
  • Злой Пенсионер
    Клинический долб..б.
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