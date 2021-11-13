Путін про саміт "Нормандської четвірки": Цим механізмом слід скористатися для вирішення проблем Донбасу
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Лідери країн "нормандської четвірки" обговорюють можливість проведення саміту. Президент Росії Володимир Путін вважає, що цим механізмом треба скористатися для вирішення проблеми Донбасу.
Про це він заявив в ефірі телеканалу "Россия 24", інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "РИА Новости".
"Я поки останніх наполегливих пропозицій з цього приводу не чув, хоча ми це обговорюємо. Я вважаю, що інших механізмів у нас немає, і ці механізми, як би важко не було сьогодні, складно не було вирішувати проблему, але цим механізмом потрібно скористатися. Потрібно використовувати для того, щоб хоча б наблизитися до вирішення проблем, про які ми зараз говоримо", - підкреслив Путін.
Зазначимо, що Путін оминув той факт, що саме представники РФ регулярно уникають зустрічей в нормандському форматі.