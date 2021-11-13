Путін про саміт "Нормандської четвірки": Цим механізмом слід скористатися для вирішення проблем Донбасу

Лідери країн "нормандської четвірки" обговорюють можливість проведення саміту. Президент Росії Володимир Путін вважає, що цим механізмом треба скористатися для вирішення проблеми Донбасу.

Про це він заявив в ефірі телеканалу "Россия 24", інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "РИА Новости".

"Я поки останніх наполегливих пропозицій з цього приводу не чув, хоча ми це обговорюємо. Я вважаю, що інших механізмів у нас немає, і ці механізми, як би важко не було сьогодні, складно не було вирішувати проблему, але цим механізмом потрібно скористатися. Потрібно використовувати для того, щоб хоча б наблизитися до вирішення проблем, про які ми зараз говоримо", - підкреслив Путін.

Зазначимо, що Путін оминув той факт, що саме представники РФ регулярно уникають зустрічей в нормандському форматі.

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