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Путін про саміт "Нормандської четвірки": Цим механізмом слід скористатися для вирішення проблем Донбасу

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Путін про саміт "Нормандської четвірки": Цим механізмом слід скористатися для вирішення проблем Донбасу
Лідери країн "нормандської четвірки" обговорюють можливість проведення саміту. Президент Росії Володимир Путін вважає, що цим механізмом треба скористатися для вирішення проблеми Донбасу.

Про це він заявив в ефірі телеканалу "Россия 24", інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "РИА Новости".

"Я поки останніх наполегливих пропозицій з цього приводу не чув, хоча ми це обговорюємо. Я вважаю, що інших механізмів у нас немає, і ці механізми, як би важко не було сьогодні, складно не було вирішувати проблему, але цим механізмом потрібно скористатися. Потрібно використовувати для того, щоб хоча б наблизитися до вирішення проблем, про які ми зараз говоримо", - підкреслив Путін.

Зазначимо, що Путін оминув той факт, що саме представники РФ регулярно уникають зустрічей в нормандському форматі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія відмовилась від проведення зустрічі глав МЗС країн "нормандської четвірки" 11 листопада, - Лавров. ВIДЕО

Автор: Ірина Дашківська

Топ коментарі

  • Alexey Chernyavsky
    Главная проблемма Донбасса-это ты сам!
  • 5 копійок
    Ти вже скористався Домбасом який верещав путінпамагі.
  • Коцапам Тут Не Место
    Не убийца украинцев?Просто хитрая лиса?Звучит как комплимент.
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