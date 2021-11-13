Білоруські військові знімали загородження на кордоні з Польщею, а мігранти застосовували сльозогінний газ, - польські прикордонники. ВIДЕО
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це зазначається у Twitter польських прикордонників.
Вночі, в районі Черемхи білоруські солдати намагалися зруйнувати тимчасове прикордонне загородження.
"Вони зривали стовпи паркану і намагалися прорвати службовою машиною колючий дріт. Польські служби були засліплені лазерними променями і стробоскопами", - йдеться в повідомленні.
Також поруч група з близько 100 мігрантів чекала можливості незаконного перетину кордону.
"Білоруси видали їм сльозогінний газ, який застосовувався щодо польських служб. Цій і подальшим спробам нелегально перетнути кордон ми запобігли", - додали в польській прикордонній службі.
Nieopodal ok.100-os.grupa migrantów oczekiwała na możliwość nielegalnego przekroczenia granicy. Białorusini wyposażyli cudzoziemców w gaz łzawiący, który został użyty w kierunku polskich służb. Tej oraz kolejnym próbom nielegalnego przekroczenia gr. 🇵🇱🇧🇾zapobiegliśmy pic.twitter.com/aUq2WLbv0T— Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 13, 2021
Як відомо із серпня 2021 року польські прикордонники запобігли близько тисячам спроб нелегального перетину кордону з території Білорусі мігрантами з Близького Сходу та країн Африки.
Польща звинувачує Білорусь у навмисно створеному міграційному тиску на РП та ЄС.
До кінця листопада у прикордонній зоні Польщі з Білоруссю діє надзвичайний стан.