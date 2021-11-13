Білоруські військові знімали загородження на кордоні з Польщею, а мігранти застосовували сльозогінний газ, - польські прикордонники. ВIДЕО

У ніч на 13 листопада білоруські військові намагалися прорвати огорожу на кордоні з Польщею за допомогою службового автомобіля. Крім того, мігранти застосували щодо польських служб сльозогінний газ, який отримали від білоруських силовиків.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це зазначається у Twitter польських прикордонників.

Вночі, в районі Черемхи білоруські солдати намагалися зруйнувати тимчасове прикордонне загородження.

"Вони зривали стовпи паркану і намагалися прорвати службовою машиною колючий дріт. Польські служби були засліплені лазерними променями і стробоскопами", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Використання Білоруссю мігрантів рівносильне торгівлі людьми, - заява ЄС і України в Генасамблеї ООН

Також поруч група з близько 100 мігрантів чекала можливості незаконного перетину кордону.

"Білоруси видали їм сльозогінний газ, який застосовувався щодо польських служб. Цій і подальшим спробам нелегально перетнути кордон ми запобігли", - додали в польській прикордонній службі.

Читайте також: Велика Британія направляє військовий контингент для допомоги польським прикордонникам у протистоянні з мігрантами

Nieopodal ok.100-os.grupa migrantów oczekiwała na możliwość nielegalnego przekroczenia granicy. Białorusini wyposażyli cudzoziemców w gaz łzawiący, który został użyty w kierunku polskich służb. Tej oraz kolejnym próbom nielegalnego przekroczenia gr. 🇵🇱🇧🇾zapobiegliśmy pic.twitter.com/aUq2WLbv0T — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 13, 2021

Як відомо із серпня 2021 року польські прикордонники запобігли близько тисячам спроб нелегального перетину кордону з території Білорусі мігрантами з Близького Сходу та країн Африки.

Польща звинувачує Білорусь у навмисно створеному міграційному тиску на РП та ЄС.

До кінця листопада у прикордонній зоні Польщі з Білоруссю діє надзвичайний стан.