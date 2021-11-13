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Вперше чую. Я з ним поговорю, - Путін про погрози Лукашенка перекрити транзит газу до Європи

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Вперше чую. Я з ним поговорю, - Путін про погрози Лукашенка перекрити транзит газу до Європи
Президент Росії Володимир Путін заявив, що нічого не чув про погрози Олександра Лукашенка перекрити транзит газу до Євросоюзу. Але пообіцяв поговорити з ним про це.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, слова Путіна навів російський ресурс  "РИА Новости".

"Я, чесно кажучи, про це в перший раз чую. Тому що я двічі розмовляв з Олександром Григоровичем за останній час, він мені жодного разу про це не сказав, навіть не натякнув", - заявив Путін.

За його словами, Лукашенко в принципі може зупинити транзит, і це буде порушенням контрактних зобов'язань.

"Хоча нічого хорошого в цьому немає, і я, звичайно, з ним поговорю на цю тему. Якщо він просто не в серцях це сказав", - додав Путін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У разі запровадження санкцій можемо перекрити транзит газу через Білорусь. Ми обігріваємо Європу, а вони нам іще погрожують, - Лукашенко

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Топ коментарі

  • Vitia Ma
    Два тупых фюрера играют с импотентной Европой в плохого-хорошего полицейского
    Смотришь на это и понимаешь что Европа требует хотя бы несколько ковровых бомбардировок Берлина и Парижа со стороны России. Чтобы европейские импотентные дегенераты наконец поняли что имеют дело с государством-террористом и ответные методы должны быть быстрыми и жесткими и не вот это соплежуйство.
  • belge
    Я, чесно кажучи, про це в перший раз чую.

  • Олександр Арєшков
    Лукашенко не сможет перекрыть газ в Европу, потому что беларусская труба - давно собственность Газпрома. Григорович лет 15-20 назад её продал.
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