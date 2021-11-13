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Військові навчання НАТО в Чорному морі - загроза для РФ, - Путін

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Військові навчання НАТО в Чорному морі - загроза для РФ, - Путін
Президент Росії Володимир Путін стверджує, що навчання НАТО в Чорному морі нібито становить загрозу для РФ, оскільки альянс використовує стратегічну авіацію з бойовою зброєю.

Про це він заявив в ефірі телеканалу "Россия 24", інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Газету.ру".

За його словами, Міноборони Росії запропонувало провести у Чорному морі навчання у відповідь на дії НАТО, але президент Путін "вважав це недоцільним".

Він наголосив, що немає необхідності нагнітати обстановку, тому російські військові обмежуються лише супроводом літаків та кораблів НАТО.

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Автор: Ірина Дашківська

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Топ коментарі

  • Gozzalik salonu
    Чёрное море не твое внутреннее море, более того береговая линия РФ в черном море составляет только десять процентов, так что пошло нах пуйло сраное
  • Andriy Kalnyshevsky
    Действия полиции угрожает ворам грабящим банк.
    Заявление воров.
  • Green sheet
    Ага. Угрожают ***** помешать захвату Украины. Не обращайте внимание. Типичное поведение гопника, которому угрожает очкарик у которого не оказалось мелочишка
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