Військові навчання НАТО в Чорному морі - загроза для РФ, - Путін
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Президент Росії Володимир Путін стверджує, що навчання НАТО в Чорному морі нібито становить загрозу для РФ, оскільки альянс використовує стратегічну авіацію з бойовою зброєю.
Про це він заявив в ефірі телеканалу "Россия 24", інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Газету.ру".
За його словами, Міноборони Росії запропонувало провести у Чорному морі навчання у відповідь на дії НАТО, але президент Путін "вважав це недоцільним".
Він наголосив, що немає необхідності нагнітати обстановку, тому російські військові обмежуються лише супроводом літаків та кораблів НАТО.