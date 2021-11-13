Україна та Велика Британія підписали угоду на будівництво 8 ракетних катерів, - ЗМІ

Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко за дорученням Кабміну підписав українсько-британську рамкову угоду.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ZN.UA.

За інформацією видання, ця угода передбачає виділення коштів на будівництво восьми ракетних катерів, придбання у Сполученого Королівства двох тральщиків і створення в нашій країні двох військово-морських баз. Йдеться про кредит на суму 1,7 млрд фунтів стерлінгів, наданий Україні Великобританією на десять років.

Для України досягнуті домовленості означають, що завдяки Великій Британії наша країна покриває першочергові потреби ВМС, які мають бути готовими до стримування агресії Росії з боку Чорного та Азовського морів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна отримає ракетне озброєння і військові кораблі від Великої Британії, - посол Пристайко

Нагадаємо, що домовленостей щодо розвитку та зміцнення Військово-морських сил України було досягнуто рік тому. Під час торішнього візиту Зеленського до Сполученого Королівства було підписано меморандум про посилення співпраці між Україною та Великобританією у військовій та військово-технічній сферах. Меморандум передбачав залучення фінансування Британського експортно-кредитного агентства (UKEF) у розмірі 1,25 млрд фунтів стерлінгів. А цього літа в Одесі було підписано меморандум про проєкти морського партнерства між консорціумом промисловості Великобританії та ВМС України.

Підписана у Лондоні угода деталізує фінансову сторону домовленостей України та Великобританії.