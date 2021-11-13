60% енергоблоків державних ТЕС не працюють через брак вугілля, – "Укренерго"
Про це свідчать дані диспетчера "Укренерго", інформує Цензор.НЕТ.
Через брак вугілля не працює рекордних 14 енергоблоків. Ще 6 нині на різних стадіях ремонту обладнання. Навантаження несуть всього 3 блоки з 23 державних ТЕС, що становить 10% їхньої потужності.
На кожній із 3 державних ТЕС працює по 1 енергоблоку.
При цьому на приватних ТЕС через брак вугілля не працює всього 4 енергоблоки, половина з яких на Луганській ТЕС, яка переведена на економний режим через блокаду постачання вугілля з боку Росії (єдиний маршрут постачання вугілля на цю ТЕС проходить територією РФ).
Нагадаємо, на початку листопада державна "Укренерго" визнала неможливим балансування енергосистеми України без допомоги з Білорусі після того, як 2 листопада запросила з Білорусі аварійну допомогу.
З 6 листопада розпочали комерційний імпорт електроенергії з Білорусі. Причиною став простій енергоблоків державних ТЕС компанії "Центренерго".
Останні 2 місяці кожен другий енергоблок "Центренерго" не працює через брак вугілля.