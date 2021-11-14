Стратегічна мета на наступні два роки - будівництво державного кордону з Білоруссю, - Монастирський

У прикордонних областях можуть запровадити надзвичайний стан у разі загострення ситуації на кордоні з Білоруссю.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський на брифінгу після наради щодо захисту державного кордону, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на УП.

"Визначені місця дислокації особового складу для посилення Прикордонної служби, Національної гвардії, Національної поліції, визначена взаємодія з іншими підрозділами територіальної оборони, громадських формувань з охорони громадського порядку, і саме вони будуть в координації захищати наш державний кордон. Ми бачимо, для цього буде необхідність. Як сказав секретар РНБО, пропрацьовані різні сценарії цих дій, аж до тих, щоб запроваджувався надзвичайний стан у цих прикордонних областях", - зауважив він.

Разом з тим, за словами міністра, до охорони кордону з Білоруссю не планують залучати військових зі сходу та півдня країни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Білорусі знаходиться 16 тис. біженців. Ця ситуація може торкнутися і нас, - Данілов на нараді у Луцьку

"Не планується під час залучення додаткових сил залучення сил зі сходу та півдня України. Все, що передбачено, воно там залишається, люди залишаються захищати Україну", - підкреслив Монастирський.

Монастирський повідомив, що головним планом України є будівництво державного кордону. "Для цього прийнято рішення РНБО. І прямо зараз планується виділення коштів державного бюджету в бюджеті 2022 року. Це наша стратегічна мета на наступні два роки", - сказав він.

Також читайте: Ми робимо все, щоб унеможливити міграційну кризу в Україні, - Баканов