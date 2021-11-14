Стратегічна мета на наступні два роки - будівництво державного кордону з Білоруссю, - Монастирський
Про це заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський на брифінгу після наради щодо захисту державного кордону, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на УП.
"Визначені місця дислокації особового складу для посилення Прикордонної служби, Національної гвардії, Національної поліції, визначена взаємодія з іншими підрозділами територіальної оборони, громадських формувань з охорони громадського порядку, і саме вони будуть в координації захищати наш державний кордон. Ми бачимо, для цього буде необхідність. Як сказав секретар РНБО, пропрацьовані різні сценарії цих дій, аж до тих, щоб запроваджувався надзвичайний стан у цих прикордонних областях", - зауважив він.
Разом з тим, за словами міністра, до охорони кордону з Білоруссю не планують залучати військових зі сходу та півдня країни.
"Не планується під час залучення додаткових сил залучення сил зі сходу та півдня України. Все, що передбачено, воно там залишається, люди залишаються захищати Україну", - підкреслив Монастирський.
Монастирський повідомив, що головним планом України є будівництво державного кордону. "Для цього прийнято рішення РНБО. І прямо зараз планується виділення коштів державного бюджету в бюджеті 2022 року. Це наша стратегічна мета на наступні два роки", - сказав він.