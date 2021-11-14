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Жителям Волині, Рівненщини, Житомирщини, Київщини та Чернігівщини нагадали про відповідальність за допомогу мігрантам у незаконному перетині кордону

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Жителям Волині, Рівненщини, Житомирщини, Київщини та Чернігівщини нагадали про відповідальність за допомогу мігрантам у незаконному перетині кордону
Громадяни, які допомагатимуть біженцям з території Білорусі незаконно перетнути державний кордон України, нестимуть відповідальність за це згідно з чинним законодавством.

Про це сказав міністр оборони Олексій Резніков під час брифінгу 14 листопада, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я б хотів попередити тих, хто живе у п'яти областях, що межують з дружньою нам Білоруссю, тих, хто планує заробляти гроші на допомозі в перетині кордону незаконним мігрантам - це буде проти національних інтересів України. Це питання національної безпеки", - підкреслив Резніков.

Він додав, що відповідальність за допомогу у незаконному перетині кордону громадяни України нестимуть відповідно до чинного законодавства.

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За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, в Україні існує кримінальна відповідальність за допомогу у незаконному перетині державного кордону.

Нагадаємо, у Луцьку 14 листопада за дорученням президента Володимира Зеленського відбулась нарада з питань додаткових заходів із забезпечення національних інтересів у сфері захисту державного кордону під головуванням секретаря Ради національної безпеки і оборони Олексія Данілова.

Секретар РНБО заявив на нараді, що на територію Білорусі прибуло 16 тисяч біженців і ця ситуація може вплинути на нашу державу. Під час наради він наголосив, що додаткові заходи із забезпечення національних інтересів у сфері захисту державного кордону були визначені за результатами засідання РНБО України 10 листопада 2021 року.

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Топ коментарі

  • вставай
    Тут все правильно. Нефуй шастать. Хочете свободи - боріться в своїй країні. Або кацапи хай вас висаджують в бундеси і парижі.
  • Maxim Ak-Murza
    Они заняты. Пальцем Лероса.
  • Речь Брежнева
    Не помешал бы и пряник для кнута...каждый житель имеет право застреллить макаку и денежное вознаграждение за отрезанные уши
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