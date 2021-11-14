Уряд України має спрямувати кошти єврооблігацій на погашення боргу перед ВДЕ, інакше це буде шахрайством, - президент VR Capital Group Дейтц

Якщо виручені за рахунок випуску єврооблігацій кошти не будуть спрямовані на погашення боргу перед інвесторами у відновлювані джерела енергії, це буде шахрайством з боку українського уряду.

Про це у коментарі виданню "Главком" повідомив Річард Дейтц, американський інвестор і президент VR Capital Group - одного із найбільших західних інвесторів на українському ринку облігацій, а також власник Elementum Energy, найбільшого західного інвестора в український сектор ВДЕ, інформує Цензор.НЕТ.

"Всього десять днів тому "Укренерго" вийшла на міжнародні фінансові ринки, щоб випустити облігації з українською державною гарантією, наданою спеціально для вирішення платіжної кризи в секторі відновлюваної енергетики… Якщо виручені кошти не будуть використовуватися для цілей, передбачених контрактом та законом, це буде представляти собою відкрите та кричуще шахрайство з боку уряду України на фінансових ринках", - повідомив Дейтц.

Нагадаємо, ввечері 13 листопада уряд заблокував виплату 19,3 млрд гривень боргу інвесторам в "зелену" енергетику. Ці кошти надали іноземні банки в якості "зелених" єврооблігацій. Одним з таких банків був ЄБРР.

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За твердженням директора держпідприємства "Гарантований покупець", уряд намагався незаконно вплинути на розподіл цих коштів.