Нардепів відсторонюють від посад у комітетах ВР та погрожують звільненням родичів через участь у "Розумній політиці", - Разумков

У Верховній Раді деяких нардепів хочуть залякати з боку Офісу Президента і "Слуги народу", намагаючись змусити їх відмовитися від членства в міжфракційному об'єднанні.

Подробиці повідомив в ефірі телеканала "Україна 24" ексспікер Верховної Ради Дмитро Разумков, інформує Цензор.НЕТ.

"Я знаю про те, що досить серйозний тиск відбувається з боку представників Офісу Президента, з боку керівництва фракції безпосередньо на людей. Когось вже звільнили з посади керівників підкомітетів, на когось чиниться тиск: "Якщо ти не вийдеш з групи, з міжфракційного об'єднання, то ми звільнимо твого родича". Я думаю, що такі дріб'язкові та низькі дії з боку колишніх колег - це просто аморально. Але для когось мораль є принципом, за яким він живе, а для когось це порожній звук", - зазначив політик.

Нагадаємо, 7 жовтня народні депутати проголосували за звільнення Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради. Відповідне рішення підтримали 284 нардепи. Більшість не дала необхідної для звільнення спікера кількості голосів.

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Віцеспікер Ради Олександр Корнієнко заявив, що рішення про позбавлення Разумкова депутатського мандата ухвалюватиметься на з'їзді партії.

5 листопада Разумков створив нове міжфракційне об'єднання депутатів "Розумна політика". За його словами, членами об'єднання стануть 25 парламентаріїв.