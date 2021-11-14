Понад 5,5 тис. рятувальників напоготові у прикордонних із Білоруссю областях, - ДСНС

Станом на сьогодні в п’яти прикордонних областях в готовності перебувають понад 5500 осіб та 700 одиниць пожежної та аварійно-рятувальної техніки.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС, про це сказав т.в.о. голови відомства Сергій Крук під час наради щодо додаткових заходів із захисту державного кордону 14 листопада.

За словами Крука, у разі ускладнення оперативної обстановки на українсько-білоруській ділянці кордону службою буде забезпечено: ліквідацію наслідків можливих надзвичайних ситуацій та гасіння пожеж, проведення аварійно-рятувальних робіт та надання допомоги постраждалому населенню, гуманітарне розмінування територій, забруднених вибухонебезпечними предметами, посилення у разі необхідності спроможності пунктів тимчасового перебування іноземців Державної міграційної служби у прийнятті біженців шляхом додаткового розгортання наметів.

"Посилено взаємодію з Держприкордонслужбою, Нацполіцією, Нацгвардією та Державною міграційною службою щодо спільного виконання завдань в прикордонних з Білоруссю областях. Державна служба України з надзвичайних ситуацій готова до виконання завдань у разі ускладнення оперативної обстановки на українсько-білоруській ділянці кордону", - наголосив він.

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Нагадаємо, у Луцьку 14 листопада за дорученням президента Володимира Зеленського відбулась нарада з питань додаткових заходів із забезпечення національних інтересів у сфері захисту державного кордону під головуванням секретаря Ради національної безпеки і оборони Олексія Данілова.

Секретар РНБО заявив на нараді, що на територію Білорусі прибуло 16 тисяч біженців і ця ситуація може вплинути на нашу державу. Під час наради він наголосив, що додаткові заходи із забезпечення національних інтересів у сфері захисту державного кордону були визначені за результатами засідання РНБО України 10 листопада 2021 року.