Режим Лукашенка спричинив міграційну кризу, щоб відволікти увагу від дій Росії на кордоні з Україною, - Блінкен

Мета влаштованої Білоруссю міграційної кризи - відволікти увагу від дій Росії на кордоні з Україною.

Таку думку висловив держсекретар США Ентоні Блінкен під час розмови з міністром закордонних справ Польщі Збігневом Рау, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на сайт Держдепу США.

"Держсекретар Блінкен підтвердив підтримку США Польщі перед цинічною експлуатацією вразливих мігрантів режимом Лукашенка. Дії режиму Лукашенка загрожують безпеці, сіють розбрат та спрямовані на те, щоб відволікти від дій Росії на кордоні з Україною", - мовиться в повідомленні.

Зауважується, що Блінкен і Рау засудили використання мігрантів і закликали Лукашенка усунути корінні причини санкцій, запроваджених Заходом, - порушення прав людини та основних свобод білоруського народу.

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Держсекретар США також висловив подяку Польщі за активну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.

Нагадаємо, видання The Washington Post із посиланням на власні джерела повідомило, що Росія останнім часом відновила нарощування військової сили на кордоні з Україною - чиновники США і Європи зі стурбованістю фіксують нерегулярне переміщення техніки і військовослужбовців.

Згодом у вітчизняному Міноборони спростували цю інформацію. "За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, станом на 1 листопада 2021 року додаткове перекидання російських підрозділів, озброєння та військової техніки до державного кордону з Україною не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.

Адміністрація США провела консультації із союзними країнами щодо безпеки на кордонах України.

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Politico оприлюднило супутникові знімки, що підтверджують нарощування військ РФ на кордоні з Україною.

В розвідці Міноборони України заявили, що біля кордонів країни зосереджено близько 90 тисяч російських військових.