Окупанти закрили шахти в ОРДЛО, а тепер змушують жителів селищ купувати для опалення вугілля з "копанок", - правозахисники

До негазифікованих шахтарських селищ в окремих районах Донецької та Луганської областей не постачають побутове паливо.

Про це повідомляє у фейсбуці "Східна правозахисна група", інформує Цензор.НЕТ.

"Із початком опалювального сезону в ОРДЛО почалася "вугільна лихоманка". У зв'язку з тим, що більшість селищ та невеликих населених пунктів в ОРДЛО не газифіковано, а велика кількість шахт ОРДЛО у 2020 році була закрита, місцеві жителі змушені купувати вугілля з нелегальних шахт - "копанок". "Підприємці", які займаються нелегальним видобутком вугілля в ОРДЛО, працюють під заступництвом НЗФ "ЛНР" та "ДНР", - йдеться у повідомленні.

За інформацією правозахисників, закрито понад 47 шахт. Ціна на побутове паливо для населення становить від 3,5 до 5 тис. руб. (1,3-1,85 тис. грн) за 1 т вугілля. Ціна залежить від кількості тонн та якості вугілля. Місцеві жителі купують від 3 до 7 т за ціною 3,6 тис. руб. (1,3 тис. грн) за одну тонну. Саме такої кількості вугілля вистачає на зиму, щоб опалювати будинок.

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"Коли працювали всі шахти в ОРДЛО (до 2020 року) пенсіонерам, які раніше працювали на шахтах, виділяли вугілля, як забезпечення пільги та відповідно місцеві жителі не так активно купували вугілля. Для НЗФ "ЛНР" та "ДНР" це одна зі схем заробітку на видобутку вугілля (копанки)", - зазначають правозахисники.

Більшість населення у селищах не можуть купити вугілля за 3,6-5 тис. руб. та переходять на дрова.