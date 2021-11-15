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Євросоюз запровадить санкції проти причетних до переправлення мігрантів до кордонів ЄС у Білорусі, - Боррель

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Євросоюз запровадить санкції проти причетних до переправлення мігрантів до кордонів ЄС у Білорусі, - Боррель
Міністри закордонних справ країн Євросоюзу у понеділок, 15 листопада, розширять санкції проти Білорусі. Штрафні заходи буде поширено на авіакомпанії та туристичні агентства, які, ймовірно, причетні до переправки мігрантів до кордонів Білорусі з ЄС.

Про це повідомив верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики та безпеки Жозеп Боррель, передає Цензор.НЕТ з посиланням на DW.

"Ми дамо "зелене світло" розширенню правової бази для наших санкцій проти Білорусі, щоб штрафні заходи могли бути застосовані до будь-якого, що бере участь у перевезенні мігрантів до цієї країни", - сказав Боррель в інтерв'ю французькому тижневику Le Journal du Dimanche, опублікованому у неділю, 14 листопада.

За словами голови європейської дипломатії, під санкції - візові заборони та блокування активів - можуть потрапити керівники авіакомпаній та туристичних агенцій. Під санкціями можуть опинитися і близько 30 білоруських чиновників, які, ймовірно, причетні до критичної ситуації з мігрантами на кордоні, додав Боррель.

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Топ коментарі

  • NonCFist
    _Еврослизняки политиканы и пустозвонствующие бюрократы снова будут иммитировать отпор фашистам посредством борьбы с симптомами, но ни в коем случае не с причиной.
  • Харьков Сумской
    Аерофлот - головний виконавець торгівлі рабами.

    Санкції вводити треба починаючи з нього.
  • Ан Мур
    якщо тільки до білоруських чиновників та підприємств застосують нові санкції; але "забудуть" за аналогічні касапські - то це означатиме, що і надалі ***** потакатимуть.
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