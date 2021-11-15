Євросоюз запровадить санкції проти причетних до переправлення мігрантів до кордонів ЄС у Білорусі, - Боррель
Про це повідомив верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики та безпеки Жозеп Боррель, передає Цензор.НЕТ з посиланням на DW.
"Ми дамо "зелене світло" розширенню правової бази для наших санкцій проти Білорусі, щоб штрафні заходи могли бути застосовані до будь-якого, що бере участь у перевезенні мігрантів до цієї країни", - сказав Боррель в інтерв'ю французькому тижневику Le Journal du Dimanche, опублікованому у неділю, 14 листопада.
За словами голови європейської дипломатії, під санкції - візові заборони та блокування активів - можуть потрапити керівники авіакомпаній та туристичних агенцій. Під санкціями можуть опинитися і близько 30 білоруських чиновників, які, ймовірно, причетні до критичної ситуації з мігрантами на кордоні, додав Боррель.