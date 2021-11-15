Новини

Громадські формування з травматичною зброєю можуть використовуватися для підтримання правопорядку в прикордонні, - речник ДПСУ Демченко

4 14545
Громадські формування з травматичною зброєю можуть використовуватися для підтримання правопорядку в прикордонні, - речник ДПСУ Демченко
У Держприкордонслужбі переконані, що добровольчі загони з власників травматичної зброї будуть ефективно діяти поблизу кордону з Білоруссю.

Про це у коментарі ВВС News Україна повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко, інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що громадські формування, які мають право на носіння травматичної зброї, функціонують не перший рік.

На сайті ДПСУ вказано, що за рік кількість громадських формувань з охорони кордону зросла на 14%, зараз це 65 формувань з майже 1,5 тисячами членів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Білорусі знаходиться 16 тис. біженців. Ця ситуація може торкнутися і нас, - Данілов на нараді у Луцьку

За словами речника прикордонників, громадські формування необов'язково мають стояти безпосередньо на лінії кордону. Їх можуть використовувати для підтримання правопорядку в прикордонні.

"Поєднання всіх засобів, сил і ресурсів дозволить забезпечити як охорону кордону, так і підтримання правопорядку й отримання необхідної інформації з прикордонних регіонів", - підсумував Демченко.

Як зауважив адвокат, радник громадської організації "Українська асоціація власників зброї" Віталій Коломієць, єдина функція громадських формувань з охорони порядку і державного кордону - можливість офіційно отримати травматичну зброю.

Таке об’єднання є добровільним, не передбачає членських внесків або зборів, а після припинення членства пістолет залишається у власника. Тому, за словами адвоката, на заклик МВС пройти навчання власники травматичної зброї можуть відгукнутися лише з власної ініціативи.

Також читайте: Режим Лукашенка спричинив міграційну кризу, щоб відволікти увагу від дій Росії на кордоні з Україною, - Блінкен

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що в Україні проведуть навчання з територіальної оборони біля кордону з Білоруссю, на які зберуть власників травматичної зброї. За його словами, видано понад 200 тисяч таких стволів.

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Яр Холодний
    Докладаю як досвідчений мисливець: навіть дріб заячий уже з 15 метрів якщо і пробиває зимовий одяг то в тіло вже не влазить! "Зупиняюча" дія такого дробового снаряду теж слабенька - осип дробового снаряду дробом №1 на відстані в 15 м досягає діаметру до метра - це все одно що алюмінієвою штампованою мискою плазом по грудях ударить А гумова куля набагато слабіша Так що ті "травмати" нам у задницю запхнуть і там провернуть! Якщо вже робить "травмат" то "мисливський" - "сибірський" Там кацапи свиней часто навіть зимою тримають у відкритих загонах - тільки купа соломи під навісом - туди свині зариваються коли сплять Вони напівдикі - до себе близько не підпускають Тому щоб забить роблять так : Заряджають мисливський патрон порохом ставлять товсті картонні прокладки Потім вирізають із шматка сала з шкуркою циліндрик по діаметру гільзи і вставляють у патрон Насипають в корито їжу і поки кабан їсть - стріляють у вухо З відстані у півметра шматок сала або контузить кабана або вбиває струсом головного мозку Потім кабана дорізають ножем От таким "травматом" можна "зупинить" "туриста" метрів з п"яти Я сам добивав лисиць поранених такими циліндриками з гумових кружків склеєних - щоб шкуру не псувать дробом лишній раз
    А реально - зробить так як у Першу світову зробили бюргери в Східній Прусії - сформували загони мисливців з "гладкостволками" і з собаками виловлювали по лісах російських солдат з розгромленої армії Самсонова
  • Maxim Ak-Murza
    Через кордон в Польшу прорываются люди,которые годами жили в зонах боевых действий, с ножами, лопатами и дубьем. Этим травмат - шо слону дробина, только разьярит. Неужели МВС этого не понимает?
  • Макс Колесниченко
    Восьмой год строим армию, а надеемся на гражданские формирования.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини