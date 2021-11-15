НАТО уважно спостерігає за ситуацією на російсько-українському кордоні і готове реагувати, - Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що північноатлантичний альянс уважно стежить за розвитком ситуації на кордоні Росії та України і готовий реагувати на зміни ситуації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми уважно спостерігаємо за незвичайними пересуваннями російських військ на кордоні з Україною", - сказав він в ефірі телеканалу HBO у програмі "Axios on HBO".

Він зазначив, що альянс "напоготові" і готовий "до будь-якого розвитку ситуації".

Водночас генсек визнав, що Україна розчарована тим, що раніше ця обіцянка про приєднання країни до плану дій щодо членства в НАТО для захисту від Росії ще не виконана.

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Столтенберг пояснив, що членство може бути досягнуто лише у тому випадку, якщо всі 30 країн-членів підтримають його.

У 2008 році керівництво України звернулося з проханням про приєднання до плану з перспективою прийняття до НАТО, проте на Бухарестському саміті альянсу через позицію Німеччини та Франції їй було відмовлено. Проте після цього колишній генсек НАТО Яп де Хоп Схеффер заявив, що Україна згодом стане повноправним членом альянсу.

Раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба в інтерв'ю ABC News заявив, що Росія, можливо, прагне "просунутися далі в Україну".

За його словами, про це свідчить зосередження Росією на кордоні з Україною військ та техніки.

Агентство Bloomberg також повідомило минулого тижня, що "США разом із союзниками щодо Європейського союзу здіймають тривогу з приводу того, що Росія, можливо, зважує потенційне вторгнення в Україну".

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У повідомленні йшлося, що "Вашингтон уважно стежить за нарощуванням російських військ поблизу кордону з Україною, офіційні особи США поінформували колег з ЄС про свої побоювання щодо можливої військової операції".

Як повідомив держдепартамент США, напередодні держсекретар Ентоні Блінкен у бесіді з міністром закордонних справ Франції Жан-Івом Ле Дріаном, обговорив повідомлення про російську військову діяльність в Україні та поблизу неї, підтвердивши прихильність до суверенітету та територіальної цілісності України.