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Збройні сили мають бути готові до війни з Росією, - начальник штабу оборони Великої Британії Картер

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Збройні сили мають бути готові до війни з Росією, - начальник штабу оборони Великої Британії Картер
Збройні сили мають бути готові до війни з Росією – про це заявив начальник штабу оборони Британії, генерал сер Нік Картер.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це пише The Guardian.

Картер сказав, що Росія тепер є більшою загрозою для Східної Європи, ніж тоді, коли він приступив до виконання своїх обов’язків – вісім років тому. Він сказав, що "явно сподівався", що війни з Росією не буде, і не вірив, що країна хоче фізичної війни, але НАТО має бути готове до цього.

Зазначається, що Картер не вірить, що президент РФ Володимир Путін справді хоче "гарячої війни" із Заходом, але "вони (росіяни) хочуть спробувати досягти мети тоншими способами".

Картер також сказав, що ситуація на кордоні Білорусі та України була "класичним відволіканням уваги" з боку російського уряду, яке тривало "роками, роками та роками".

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Нагадаємо, 14 листопада британський щоденний таблоїд The Mirror повідомив, що Велика Британія готова перекинути в Україну 600 військовослужбовців спеціального призначення на тлі побоювання з приводу можливого посилення російського вторгнення.

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Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Бритам-черговий респект.
  • офшор 95 без табу
    Про загрозу Україні у медіа Великої Британії говорять точно не менше, ніж наші медіа, і точно більше, ніж українські провладні політики. Британське видання The Telegraph публікує карикатуру на ***** з підписом «Я лише тестую двигун».
  • Василь Довганенко 7230397a
    Ох ніфіга собі. Все тихо в ЗЄльском королєвстві. Англійські міністри даремно фігню говорити не будуть. В світі запахло третьою світовою.
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