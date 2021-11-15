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В Україні за добу від COVID-19 померли 442 особи, зафіксовано 10 802 нові випадки зараження, 11 219 осіб одужали

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В Україні за добу від COVID-19 померли 442 особи, зафіксовано 10 802 нові випадки зараження, 11 219 осіб одужали
В Україні зафіксовано 10 802 нові випадки зараження COVID-19 станом на ранок 15 листопада.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

"За добу 14 листопада в Україні:

В Україні за добу від COVID-19 померли 442 особи, зафіксовано 10 802 нові випадки зараження, 11 219 осіб одужали 01 зафіксовано 10 802 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 764, медпрацівників – 132);

В Україні за добу від COVID-19 померли 442 особи, зафіксовано 10 802 нові випадки зараження, 11 219 осіб одужали 01 97 373 людини вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 41 083 людини, повністю імунізовані – 56 290 людей.

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Також за минулу добу:

В Україні за добу від COVID-19 померли 442 особи, зафіксовано 10 802 нові випадки зараження, 11 219 осіб одужали 01 госпіталізовано – 2 798 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 442 особи, зафіксовано 10 802 нові випадки зараження, 11 219 осіб одужали 01 летальних випадків – 442;

В Україні за добу від COVID-19 померли 442 особи, зафіксовано 10 802 нові випадки зараження, 11 219 осіб одужали 01 одужало – 11 219 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

В Україні за добу від COVID-19 померли 442 особи, зафіксовано 10 802 нові випадки зараження, 11 219 осіб одужали 01 захворіло – 3 228 441 особа;

В Україні за добу від COVID-19 померли 442 особи, зафіксовано 10 802 нові випадки зараження, 11 219 осіб одужали 01 одужало – 2 642 459 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 442 особи, зафіксовано 10 802 нові випадки зараження, 11 219 осіб одужали 01 летальних випадків – 77 147;

В Україні за добу від COVID-19 померли 442 особи, зафіксовано 10 802 нові випадки зараження, 11 219 осіб одужали 01 проведено ПЛР-тестувань – 15 246 974.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 12 228 644 людини, з них отримали одну дозу – 12 228 642 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 8 722 235 людей. Загалом проведено 20 950 877 щеплень.

91,1 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини", - розповіли в МОЗ.

В Україні за добу від COVID-19 померли 442 особи, зафіксовано 10 802 нові випадки зараження, 11 219 осіб одужали 10
В Україні за добу від COVID-19 померли 442 особи, зафіксовано 10 802 нові випадки зараження, 11 219 осіб одужали 11
В Україні за добу від COVID-19 померли 442 особи, зафіксовано 10 802 нові випадки зараження, 11 219 осіб одужали 12
В Україні за добу від COVID-19 померли 442 особи, зафіксовано 10 802 нові випадки зараження, 11 219 осіб одужали 13

Топ коментарі

  • Raised Right
    Ну, мне например. Опаску иметь надо, а бояться его до мокрых штанишек не собираюсь. А кому охота быть Премудрым Пескарём (которого все считали умным, хотя на самом боялся всего на свете и потому не высовывал носа из своей норы)-моё почтение.
  • Ksenia VB
    Ну і кому ще не страшний Ковід ?
    Відгукніться, ідіоти...
  • офшор 95 без табу
    Влада Австрії першою у світі вводить в країні локдаун тільки для нещеплених. Починаючи з півночі 15 листопада всі жителі країни віком 12 років і старші, які не щепилися проти коронавірусу, зможуть виходити з дому лише у разі нагальної потреби.
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