В Україні за добу від COVID-19 померли 442 особи, зафіксовано 10 802 нові випадки зараження, 11 219 осіб одужали
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.
"За добу 14 листопада в Україні:
зафіксовано 10 802 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 764, медпрацівників – 132);
97 373 людини вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 41 083 людини, повністю імунізовані – 56 290 людей.
Також за минулу добу:
госпіталізовано – 2 798 осіб;
летальних випадків – 442;
одужало – 11 219 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 3 228 441 особа;
одужало – 2 642 459 осіб;
летальних випадків – 77 147;
проведено ПЛР-тестувань – 15 246 974.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 12 228 644 людини, з них отримали одну дозу – 12 228 642 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 8 722 235 людей. Загалом проведено 20 950 877 щеплень.
91,1 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини", - розповіли в МОЗ.