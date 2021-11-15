У Brookes CIL International School розповіли про сім чудес цієї нової міжнародної школи (реклама)

У вересні 2022 року в Києві відкриється найбільша і найсучасніша школа України - Brookes CIL International School, в якій зможуть навчатися українські та міжнародні студенти.

Перераховуючи всі переваги цієї школи, тут визначили найважливіші для студентів місця у школі - "7 чудес CIL".

Brookes CIL International School

1. Серце Школи (The Heart of the School)

Трирівневий атріум спроєктований як чудове Серце Школи Brookes CIL International School - її головний вхід. Він вітає та проводжає шкільне співтовариство, тут розміщені локери для перевдягання, ресторан, зони рекреації. Також тут вчителі можуть обговорити навчальні плани в спеціально розроблених конференцкімнатах в стилі "купе".

2. Творчий та Медіа Холл (Creative & Media Hub)

Поєднує в собі AV-технології, театральну систему, професійне освітлення та акустику. Хол включає зал для виступів, лекцій та екзаменів на 500 місць, числені гримерні з туалетами та душовими, театр сучасного мистецтва black box, студію телебачення, медіазапису та підкастів.

3. Спортивний Центр CIL (CIL Sports Center)

Спортивний Центр CIL є однією з надсучасних професійних спортивних споруд в Києві та Україні. Тут є спортивна арена розміру Національної баскетбольної асоціації (NBA), три багатофункціональні зали, фітнес зал, танцювальна/балетна студія та комфортні роздягальні для 180 студентів.

4. Освітній Хаб для середньої та старшої школи (MYP/DP Learning Hub)

CIL MYP/DP Learning Hub спроєктований, щоб створити простір для стимулювання чотирьох ключових напрямків навчання: співпраця; індивідуальне навчання; спеціальна підтримка; технології.







5. Науково-технічна Лабораторія (Makerspace)

Робочий простір організований на 400 кв. м і включає студентський форум, майстерні для роботи з деревом і металом, лазерну різку, 3D-друк, чисті лабораторії, зал робототехніки та великі приміщення для коворкінгу.

6. Освітній Дах (The Roof)

Верхній поверх шкільної будівлі являє собою студентську зону у 4 000 кв. м. Тут є відкритий простір-амфітеатр для занять і спілкування на свіжому повітрі. Також на даху розміщені футбольне та сквош поле, сцена, кілька ігрових майданчиків, навчальні та спортивні класи та кінотеатр просто неба, а також ботанічний сад і навчальний город.

7. Студентський Ресторан (Student Dining Hall)

Щоб запропонувати учням і вчителям оптимальний гастрономічний досвід, у Brookes CIL International School врахували такі чинники: освітлення, акустика і вентиляція (простір з великою кількістю природного світла); здорове і різноманітне харчування (різнопланове меню ретельно підібране шкільним нутриціологом); дизайн і меблі (різні конфігурації столів і стільців, дерева, альтанки і фонтани).

Ці "7 чудес CIL" дійсно пропонують студентам нескінченні можливості розвитку й пізнання світу. Однак, як запевняють в Brookes CIL International School, головним чудом цієї, як і будь-якої школи, є, насамперед, дитина.

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