Кулеба проведе 8 важливих переговорів сьогодні в Брюсселі: Працюватимемо з партнерами над зміцненням безпеки України

Сьогодні, 15 листопада, глава МЗС України Дмитро Кулеба проведе низку важливих дипломатичних зустрічей в Брюсселі, в ході яких обговорюватиметься безпекова ситуація на Донбасі, підготовка до зустрічі в Нормандському форматі та ще кілька важливих для країни тем.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба написав в фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні насичений робочий день в Брюсселі. Попереду - вісім переговорів: зустрічі з керівництвом НАТО, міністрами закордонних справ окремих країн ЄС, міністрами Асоційованого тріо та трьома міністрами Нормандського формату, а також засідання глав МЗС Євросоюзу та Східного партнерства, спілкування з журналістами", - зазначає Кулеба.

За його словами, після успішного візиту української делегації до Вашингтона минулого тижня продовжуємо працювати над зміцненням безпеки України із нашими європейськими партнерами.

Також він підкреслює, що безпекова ситуація вимагає такої кількості переговорів. Саме така висока дипломатична активність допомогла знизити напругу навесні 2021 року.

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"Безпека країни та громадян, протидія російській агресії, зміцнення відносин зі стратегічними партнерами - все це пріоритетні завдання Стратегії зовнішньополітичної діяльності України. Будемо також відверто говорити про подальший розвиток Східного партнерства напередодні саміту 15 грудня. В Брюсселі збереться повний склад міністрів Асоційованого тріо. Ми будемо наполягати на диференційованому підході ЄС до європейської інтеграції сусідів. Хто робить більше і прагне більшого, має отримувати більше", - пише Кулеба.

"Ну і як не заїхати до НАТО. Росія продовжує дестабілізувати безпекову ситуацію вздовж нашого кордону, в ширшому Чорноморському регіоні та на тимчасово окупованих територіях Донбасу та Криму. Порушення режиму припинення вогню на Донбасі, переміщення військ, газовий шантаж, пропаганда, штучно створена міграційна криза в Білорусі - все це елементи нового етапу гібридної агресії РФ проти Європи. Ми працюємо з партнерами задля мінімізації ризиків і протидії загрозам з боку РФ", - додоє міністр.

За словами Кулеби, наприкінці дня він проведе окремі переговори з міністрами закордонних справ Німеччини та Франції, аби активізувати роботу в Нормандському форматі.

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"Росія гальмує переговорний процес, уникаючи зустрічей. Але ми наполягаємо на відновленні роботи Норманді без попередніх умов", - резюмував глава МЗС.