До Саакашвілі не пустили консиліум лікарів, - адвокат Тутберідзе

До лікувального закладу глданської в'язниці №18, де утримують експрезидент Грузії Міхеїла Саакашвілі, не пустили консиліум лікарів, сформований Міністерством охорони здоров'я Грузії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Грузия Онлайн", про це заявив адвокат Саакашвілі Шота Тутберідзе.

Після двогодинного очікування лікарям, які мали перевірити стан здоров'я Саакашвілі, сказали, що робочий час закінчено.

"Сьогодні перший випадок, коли Саакашвілі було відмовлено в реалізації права на захист здоров'я. Це незаконний та ганебний факт", - зазначив правозахисник.

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.

Після затримання Саакашвілі оголосив голодування. Консиліум лікарів вважає, що його потрібно госпіталізувати.

8 листопада Саакашвілі госпіталізували до тюремної лікарні. 9 листопада уповноважений ВР України з прав людини Людмила Денісова заявила, що Саакашвілі отримав тілесні ушкодження під час переведення до тюремної лікарні, а інші в'язні вигукують погрози на його адресу.

10 листопада у Тбілісі розпочався суд над Саакашвілі. Засідання відбулося без його участі - не доправляти експрезидента до зали засідання вирішили у пенітенціарній службі Грузії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Дев'ять депутатів парламенту Грузії оголосили голодування на підтримку Саакашвілі