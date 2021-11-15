Білорусь припинила б постачання газу до Європи, але Росія навряд чи дасть їй це зробити, - Боррель

Влада Білорусі заблокувала б постачання газу своєю територією до Європи, якби Росія дала їй таку можливість.

Як передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

"Якби вони могли, то напевно зробили б це. Але Росія навряд чи дасть їм це зробити: адже, зрештою, йдеться саме про продаж російського газу", - сказав Боррель.

Говорячи про залежність Європи від російського газу, він зазначив, що "в цьому немає нічого нового. Ми вже давно залежимо від газу з Росії".

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