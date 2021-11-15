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Білорусь припинила б постачання газу до Європи, але Росія навряд чи дасть їй це зробити, - Боррель

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Білорусь припинила б постачання газу до Європи, але Росія навряд чи дасть їй це зробити, - Боррель
Влада Білорусі заблокувала б постачання газу своєю територією до Європи, якби Росія дала їй таку можливість.

Як передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

"Якби вони могли, то напевно зробили б це. Але Росія навряд чи дасть їм це зробити: адже, зрештою, йдеться саме про продаж російського газу", - сказав Боррель.

Говорячи про залежність Європи від російського газу, він зазначив, що "в цьому немає нічого нового. Ми вже давно залежимо від газу з Росії".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Євросоюз запровадить санкції проти причетних до переправлення мігрантів до кордонів ЄС у Білорусі, - Боррель

Топ коментарі

  • loen asr
    По ділу = Лукашенко і Путін - схема поганого і хорошого.
    Один шкодить, а інший рятує і всі мають цьому добродію бути вдячні.

    Не треба відділяти персону Путіна від Лукашенка, це одна сімя, у них написаний сценарій заздалегідь.
  • Maksim Perepelitca
    Два чмошника вирішили полоскотати Європі нерви - один злий ( хоче перекрити газ ) інший - добрий ( не дає це зробити ) . Європейський лошара звісно ж - підсвідомо починає симпатизувати доброму . Класика !! .
  • Порохобандерівець
    Ідіоти, все що робить Лукашенко- то накази Кремля. В даний момент іде шантаж щоб дозволили ПП-2.
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