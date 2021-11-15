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Корнієнко про висновки Венеціанської комісії щодо Закону про олігархів: Подивимося, чого варто дослухатися, а чого - ні

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Корнієнко про висновки Венеціанської комісії щодо Закону про олігархів: Подивимося, чого варто дослухатися, а чого - ні
Внесення змін до закону про олігархів не буде простим.

Про переконання в цьому в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко, інформує Цензор.НЕТ.

"Отримаємо висновки (Венеціанської комісії. – Ред.). Подивимося, чого варто дослухатися, чого - ні. Звісно, Венеціанська комісія – шановний орган, усе там правильно. Але тут проблема: першу олігархіаду ми проживали півроку, дуже драматично – зі зняттям спікера. І я не впевнений, що внесення змін до закону про олігархів буде простою історією. Якісь зауваження до закону можуть бути косметичні, а піде на це все знову пів року: правки, блокування трибун, спецпроцедури... Питання: наскільки в такий процес потрібно занурюватися, витрачаючи на це парламентські ресурси?" - сказав Корнієнко.

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Топ коментарі

  • Ksenia VB
    Якщо визнають не відповідним, то на Україну очікує лавина судових позовів.
    Вас від влади усунуть, а розгрібати ХТО буде ?
  • Враг рода человеческого 666
    Какая мерзкая лживая харя. По части триндежа зесрань уже обогоняет кацапов
  • Ksenia VB
    Бютівська говоряща прокладка кохає лише бабу Юлю, навіть попри те, що її фізіономію змінили хєрурги.
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