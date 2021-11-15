Укравтодор виплатив європейцям 900 млн євро за боргами часів Януковича

Найбільшою одноразовою виплатою державного казначейства з початку листопада була виплата 738 млн грн для погашення частини боргу за кредитом Європейського банку реконструкції та розвитку 2010 року. На четвертому місці ще 176 млн грн погашення Укравтодору за кредитом Європейського інвестиційного банку 2011 року.

Про це свідчать дані порталу "Spending" про казначейські проплати, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Наші гроші.

Ці кредити були отримані за часів Віктора Януковича. ЄБРР тоді позичив Україні 450 млн євро на ремонт доріг M-01, M-05, M-06, M-07, N-01 та R-02 на ділянках під’їздів до м. Київ. ЄІБ також позичив 450 млн євро на ремонт інших ділянок трас на під’їздах до Києва.

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З урахуванням цих проводок, виплати Укравтодору з початку 2018 року по 5 листопада 2021 року склали 30,09 млрд грн.

Цього року видатки на обслуговування кредитів Укравтодору виросли порівняно з попередніми роками. Щорічно на ці цілі витрачали близько 5-6 млрд грн. У 2018 році – 5,34 млрд грн, у 2019 – 6,77 млрд грн, у 2020 році – 5,35 млрд грн. За неповний 2021 рік виплати вже вдвічі більші – 12,62 млрд грн.

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До аналізу були взяті всі проплати Укравтодору, у яких у призначенні платежу було вказано сплата боргу, тіла, процентів, доходу за облігаціями, надання гарантій за кредитом, повернення позики тощо.

Різкий приріст відбувся у квітні. Тоді Укравтодор перерахував "Укрексімбанку" 5,78 млрд грн для погашення облігацій, випущених у 2020 р. Тоді уряд надав Укравтодору державні гарантії щодо погашення облігацій на суму 19,27 млрд грн. Всього тоді було емітовано облігації п’яти серій, зараз погашено першу з них серії К – однорічну. Решту випусків мають погасити частинами ще чотири роки.