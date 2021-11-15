Ідея переїзду органів влади так і залишилася нереалізованою мрією. Рано чи пізно хтось її здійснить, - "слуга народу" Корнієнко

Ідея переїзду органів влади із центру Києва до інших районів столиці залишилася нереалізованою мрією

Як повідомляє Цензор.НЕТ, таку думку в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" висловив перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко.

"Вона (ідея. – Ред.) залишилася як нереалізована мрія. Я думаю, що з часом рано чи пізно хтось її здійснить", - сказав Корнієнко .

Народний депутат зазначив, що переїзд органів влади із центру до інших районів Києва пов'язаний із багатьма організаційними нюансами, зокрема зі створенням умов для роботи представників державної охорони.

За його словами, поки що на переїзд не наважується навіть Київська міська державна адміністрація, незважаючи на те, що це давно хотів зробити і київський мер Віталій Кличко, і КМДА переїхати легше – "вони компактніші і могли б бути модерновішими".

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Водночас перший віцеспікер вважає, що коли суспільство стане сучаснішим, то мрія про такий переїзд здійсниться.

"Суспільство стане сучаснішим, і в якийсь момент це станеться само собою - і політики як представники модернового суспільства зрозуміють, що треба переїхати кудись на Теличку (промислова зона на правому березі в Києві. – Ред.) в офісний центр", - вважає Корнієнко.

Він також розповів, що поміняє меблі на більш європеїзований варіант у своєму новому кабінеті, де працює після обрання його першим заступником керівника парламенту.