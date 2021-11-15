Чехія готова у разі потреби допомогти Польщі у ситуації з мігрантами

Міністр закордонних справ Чехії Якуб Кулганек обговорив ситуацію з мігрантами на кордоні з Білоруссю з польським міністром Збігневом Рау та повідомив про готовність його країни допомогти

Про це Кулганек написав у соцмережі, інформує Цензор.НЕТ.

"Я розмовляв зі своїм польським колегою Збігневом Рау. Ми обговорили жахливу ситуацію на польсько-білоруському кордоні. Я висловив нашу солідарність із Польщею та підтвердив нашу готовність надати допомогу у разі потреби", - повідомив міністр Чехії.

Він додав, що обговорення ситуації з Білоруссю продовжать сьогодні, 15 листопада, на зустрічі глав МЗС країн Вишеградської четвірки (Чехія, Польща, Словаччина та Угорщина).

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