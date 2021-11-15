Мінцифри про онлайн-голосування на виборах: Технічно ми готові

У Міністерстві цифрової трансформації заявляють про технічну готовність до впровадження онлайн-голосування в Україні. Однак це також залежить і від Центрвиборчкому і парламенту, який повинен буде створити відповідну нормативну базу.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо народними депутатами буде розроблений і прийнятий відповідний закон про інтернет-голосування, то можна з упевненістю говорити, що технічно ми готові до його реалізації. Важливим питанням залишається готовність і довіра самих виборців. Але технології виборів активно розвиваються, щоб забезпечити повну прозорість і довіру", - розповів виданню перший заступник голови Мінцифри Олексій Вискуб.

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За його словами, на останній міжнародній конференції з електронних виборів, що відбулася в жовтні, стало зрозуміло, що все більше країн схиляються до голосування через інтернет. І пандемія коронавірусу в цьому теж зіграла свою роль.

Як розповіла координатор Громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська в цілому, онлайн-голосування - це ризикована ідея.

"(Онлайн-голосування - ред.) за наявності фінансових і технічних можливостей не використовують країни розвиненої демократії, де є дуже високий рівень довіри до влади, достатньо коштів для адміністрування процесів, і де є висока цифрова активність виборців", - зазначила Ольга Айвазовська.