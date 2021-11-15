Новини • Затримання Саакашвілі в Грузії

Денісова прибула до Грузії з наміром відвідати Саакашвілі

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Денісова прибула до Грузії з наміром відвідати Саакашвілі
Уповноважений ВР з прав людини Людмила Денісова прибула до Грузії з наміром відвідати в пенітенціарній установі №18 у місті Глдані громадянина України Міхеіла Саакашвілі.

Про це вона повідомила на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"Минуло тижня отримала листа від Міхеіла, в якому він скаржиться на погіршення стану здоров’я, незадовільні умови утримання та просить про зустріч", - нагадує Денісова.

"Посольство України скеровало запит до Міністерства юстиції Грузії щодо надання дозволу на моє відвідання Міхеіла у пенітенціарній установі № 18 16 листопада 2021 року. Очікую на рішення",  - зазначила омбудсмен.

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Топ коментарі

  • Виктор Ле
    Денисова краще б ОРДЛО поїала, до наших хлопців які сидять з 15 року. А то попіарився Гундосик і забув.
  • Nata Sanina
    А как обстоят дела с реальной защитой нарушенных прав простых непубличных граждан? А то складывается мнение, что нарушаются только права Саакашвили.
  • Amber
    Денісова не відвідує наших полонених на Донбасі , яких катують там роками , проте підняла дупу і поїхала до Грузіі 😠
    Бракує слів......
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