Денісова прибула до Грузії з наміром відвідати Саакашвілі
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Уповноважений ВР з прав людини Людмила Денісова прибула до Грузії з наміром відвідати в пенітенціарній установі №18 у місті Глдані громадянина України Міхеіла Саакашвілі.
Про це вона повідомила на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.
"Минуло тижня отримала листа від Міхеіла, в якому він скаржиться на погіршення стану здоров’я, незадовільні умови утримання та просить про зустріч", - нагадує Денісова.
"Посольство України скеровало запит до Міністерства юстиції Грузії щодо надання дозволу на моє відвідання Міхеіла у пенітенціарній установі № 18 16 листопада 2021 року. Очікую на рішення", - зазначила омбудсмен.