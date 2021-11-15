Суркіс заборгував Приватбанку сотні мільйонів гривень і не платить, - суд

Приватбанк у судовому порядку намагається стягнути з родини Суркісів мільйонні борги перед банком, які накопичилися ще починаючи з 2013-2014 року.

Йдеться про майже 36,5 млн грн за одним позовом та про понад 153 млн грн за іншим, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ухвалу Голосіївського райсуду від 15 вересня поточного року.

Головний відповідач за позовом "Привату", згідно з Ухвалою, - Ігор Суркіс. Він винен кошти за кредитними договорами, зокрема: "...за договором SAMDN03000169539042 від 19.06.2014 р. про відкриття та обслуговування карткового рахунку та обслуговування платіжної карти у розмірі 32 980 251,41 грн., - договором SAMDN0300178208316 від 21.07.2014 р. про відкриття та обслуговування карткового рахунку та обслуговування платіжної карти у розмірі 945 505,57 грн., - договором SAMDN03000099300056 від 25.07.2013 р. про відкриття та обслуговування карткового рахунку та обслуговування платіжної карти у розмірі 2 501 502,86 грн", - йдеться в Ухвалі.

Суркіс просив суд про зменшення позовних вимог до нього. А також, аби не сплачувати боргів, подавав проти Приватбанку зустрічні позови. В цілому, вимоги банку до Суркіса за кредитними договорами становили понад 153 млн грн, а вимоги Суркіса до банку становили 151 млн грн, 72,3 тис. доларів та майже 6,8 тис. євро. Розміри вимог Суркісів до "Привату" були визначені постановою Окружного адміністративного суду м. Києва від 17.05.2017 та ухвалою Київського апеляційного адміністративного суду від 06.11.2017 у справі №826/20221/16. Однак, "Постановою Великої Палати Верховного Суду від 15 червня 2020 року у справі № 826/20221/16 постанову Окружного адміністративного суду м. Києва від 17 травня 2017 року і ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду від 06 листопада 2017 року було скасовано". А провадження у даній справі закрито. Тому, взаємозарахунку фінансових претензій сторін не відбулося, і винним банку як і раніше залишається Суркіс.

Подальший розгляд вказаного судового спору на разі призупинено, до набрання законної сили рішення в іншій адмінсправі за заявою "Приватбанку" до Суркісів "про поворот виконання судових рішень". Остання нині перебуває у провадженні Окружного адміністративного суду м. Києва. Нагадаємо, у Приватбанку спростували заяви адвоката братів Суркісів про те, що нібито їхні кошти не були "списані", а й донині буцімто перебувають на рахунках банку. У фінустанові наголосили, що Приватбанк отримав право на депозитні кошти Суркісів в обмін на акції банку нового випуску. Що власне і відбулося в рамках процедурою bail-in, застосованої до Суркісів як до пов’язаних із колишніми власниками "Привату" осіб.

Факт своєї пов'язаності з колишніми власниками "Привату" Суркіси не змогли спростувати у жодному суді, а процедура bail-in була визнана законною Верховним Судом України, а також Банком Англії.

Крім того, факт своєї "пов'язаності" з ексакціонерами банку Суркіси визнали самостійно під час позову до Лондонського суду, який, до речі, теж завершився для олігархів безуспішно.