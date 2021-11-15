ОП продовжує блокувати обрання керівника САП: для Зеленського комфорт Татарова і Єрмака важить значно більше, ніж власне слово, дане Байдену, - Шабунін

Контрольована Офісом Президента частина комісії по відбору нового керівника Антикорупційної прокуратури знову зриває її засідання, щоб не оголошувати дату фінального етапу.

Про це пише у фейсбуку голова правління громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Вчора Україна отримала від США 80 тисяч кілограм боєприпасів. Це була четверта поставка в рамках додаткової допомоги США, яку президент Байден направив до України в серпні. Від 2014 року США надали Україні допомоги у сфері безпеки на понад 2,5 мільярда доларів. Знаєте, як чинна влада подякувала за це президенту Байдену? Поржала, що американські, на їх думку, лохи виконують своє слово, а няшки з Офісу Президента на зобов'язання Зеленського забили", - розповів він.

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"ОП продовжує блокувати обрання керівника САП. Від підпису Зеленського під зобов’язанням невідкладно це зробити пройшло 45 днів. 45 днів! Контрольована Офісом Зеленського частина комісії знову зриває її засідання (щоб не оголошувати дату фінального етапу)", - додав Шабунін.

"22-го листопада МВФ розгляне питання надання Україні чергових $700 млн. З отриманням цих грошей не мало би бути проблем, але ж хамство Офісу Президента ігнорувати стає складно навіть тим сюзникам, які ще намагаються. Президенту США слово давав особисто Зеленський. Слово зафіксовано публічним підписом. Схоже, що для Зеленського комфорт Татарова/Єрмака важить значно більше, ніж власне слово, дане головному безпековому союзнику. Навіть коли Путін концентрує війська на наших кордонах. Ну, а що? Татаров і Єрмак допоможуть відбитися - не те, що ті американці, еге ж?…" - резюмував він.



