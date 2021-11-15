Можемо відправити мігрантів літаками до Мюнхена, дайте гуманітарний коридор, - Лукашенко

Білорусь готова направити біженців, що застрягли на кордоні, прямим рейсом до Мюнхена.

Про це заявив самопроголошений "президент" Білорусі Олександр Лукашенко, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "БЕЛТА".

"Молодці мюнхенці, проблема того не варта. Дві-три тисячі нещасних людей-втікачів вони (Європейський союз. - Ред.) не можуть прийняти. Можуть, звісно. Якщо поляки не дають гуманітарного коридору, перешкоджають цьому, ми можемо "Белавіа" вивезти їх до Мюнхена. Що за проблема? Що це за пропозиція: Ви дайте нам, будь ласка, гуманітарний коридор через Польщу, ми їх заберемо. Так ми вивеземо їх своїми літаками і до Мюнхена направимо, якщо це потрібно", - повідомив білоруський диктатор.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Мюнхен готовий прийняти мігрантів із білорусько-польського кордону.

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